Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию с требованием законодательно утвердить право украинцев на самозащиту.
"Легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана", - говорится в ответе президента на сайте.
В ответе Зеленский отметил, что в результате конфликта в Донбассе в незаконный оборот попало большое количество оружия. По его мнению, необходимо избегать возникновения "дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".
Петицию подал 22 августа председатель наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгий Учайкин. Она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В петиции сказано, что конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому сторонники легализации оружия просили президента инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.
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