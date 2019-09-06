Зеленский отклонил петицию о легализации оружия

В ответе Зеленский отметил, что в результате конфликта в Донбассе в незаконный оборот попало большое количество оружия. По его мнению, необходимо избегать возникновения "дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".