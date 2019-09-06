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РИА Новости

Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

15:16 06.09.2019 (обновлено: 16:01 06.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
Президент РФ Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства Восточного. В пятницу президент прибыл в Амурскую область, где провел совещание по развитию инфраструктуры космодрома.

"Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что важно выдержать все намеченные сроки, в том числе по первым полетам с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса, запуск которой намечен на 2028 год.
Путин также сказал, что работа предстоит "объемная и очень серьезная". "Вся строящаяся здесь наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам", — заключил он.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
2 сентября, 10:56Радио
"Так было всегда". Рогозин ответил на критику строительства Восточного
Восточный — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Предполагается, что он обеспечит независимый доступ страны в космос по всему спектру имеющихся задач.
Объект строится с 2012 года в Амурской области, в междуречье рек Зея и Большая Пёра, в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров.
В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.
Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет "Ангара" (площадка 1А), а также для носителя "Иртыш" и сверхтяжелой ракеты.
Первый пуск "Ангары" намечен на 2023 год, сверхтяжелой — на 2028-й.
Стоимость проекта оценивается примерно в 300 миллиардов рублей.
Космодром Восточный
5 июля, 00:24РИА Новости
Космодром Восточный
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Обсудить 33
Восточный (космодром)Владимир ПутинАмурская областьРИА Наука
Популярные комментарии
Полный крах путинской вертикали. В стране ничего не делается без прямого пинка президента. Его вертикаль стала колом, на который посадили всю страну((
6 сентября, 16:06
ЕМЕнисей Могучий
15111111
Сроки надо не соблюдать, а опережать - тем более в условиях жесткой конкуренции со стороны США и Китая. И на месте Путина я бы Рогозина поменял. Не внушает доверие его ро жа. Глазки постоянно бегают. Такое ощущение, что агент Госдепа под прикрытием.
6 сентября, 15:52
MYMake Yellowstone Great again!
6801110
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