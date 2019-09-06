Путин потребовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства Восточного. В пятницу президент прибыл в Амурскую область, где провел совещание по развитию инфраструктуры космодрома.

"Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что важно выдержать все намеченные сроки, в том числе по первым полетам с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса, запуск которой намечен на 2028 год.

Путин также сказал, что работа предстоит "объемная и очень серьезная". "Вся строящаяся здесь наземная инфраструктура должна отвечать самым современным требованиям и стандартам", — заключил он.

Восточный — первый в России гражданский космодром, предназначенный для подготовки и запуска космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Предполагается, что он обеспечит независимый доступ страны в космос по всему спектру имеющихся задач.

Объект строится с 2012 года в Амурской области, в междуречье рек Зея и Большая Пёра, в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь составляет около 700 квадратных километров.

В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов. Уже совершено пять пусков.

Параллельно идет строительство второй и третьей очередей. Это стартовые комплексы для ракет "Ангара" (площадка 1А), а также для носителя "Иртыш" и сверхтяжелой ракеты.

Первый пуск "Ангары" намечен на 2023 год, сверхтяжелой — на 2028-й.