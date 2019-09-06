Украина планирует купить в ЕС газ на 120 миллионов евро из кредита ЕБРР

КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. "Нафтогаз" намерен до конца года купить в ЕС газа на 120 миллионов евро кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщается в пятницу на сайте украинской госкомпании.
Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 4 сентября составил 18,568 миллиарда кубометров.
4 сентября, 09:53Сказано в эфиреБыть или не быть транзиту российского газа через Украину? Мнение экспертаРоссия в ближайшее время обсудит с партнерами дату переговоров по газу в формате РФ-Украина-ЕС. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik рассказал, каким, по его мнению, будет результат диалога.
"Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость в 120 миллионов евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок на Украину через интерконнектор с Европейским союзом", - говорится в сообщении.
По данным компании, начало процедуры закупки ожидается в четвертом квартале 2019 года, а начало предварительного отбора по вышеуказанным договорам - в конце третьего квартала 2019 года.
"Контракты, которые будут финансироваться за счет кредитных средств ЕБРР, регулируются политикой и правилами закупок этого банка, опираются на стандартные процедуры и практики закупок природного газа в странах Европейского союза и будут открыты для фирм с любой страны", - говорится в сообщении.