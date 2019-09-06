Украина планирует купить в ЕС газ на 120 миллионов евро из кредита ЕБРР

КИЕВ, 6 сен – РИА Новости. "Нафтогаз" намерен до конца года купить в ЕС газа на 120 миллионов евро кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщается в пятницу на сайте украинской госкомпании.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 4 сентября составил 18,568 миллиарда кубометров.

"Нафтогаз Украины" намерен использовать денежные средства кредита от Европейского банка реконструкции и развития для проекта по покрытию разрыва между закупкой и реализацией природного газа. Проект имеет общую ориентировочную стоимость в 120 миллионов евро, предусматривает приобретение природного газа для поставок на Украину через интерконнектор с Европейским союзом", - говорится в сообщении.

По данным компании, начало процедуры закупки ожидается в четвертом квартале 2019 года, а начало предварительного отбора по вышеуказанным договорам - в конце третьего квартала 2019 года.