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РИА Новости

Су-35С, Ми-8 и Ка-52 задействованы на учениях российских и сербских военных

15:04 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Истребители Су-35С и вертолеты Ми-8 и Ка-52 "Аллигатор" задействованы на совместных учениях военных из России и Сербии на полигоне в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе округа, истребители Су-35C в ходе учений отработали уничтожение укреплений и силы условного противника.
"Пилоты Су-35С выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления, командные пункты, живую силу и бронетехнику "противника" термостойкими фотографическими авиационными бомбами ФОТАБ-100-140", - сказали в пресс-службе.
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Кроме того, в ходе учений также отработана высадка группы спецназначения с вертолета Ми-8 под прикрытием Ка-52. "Выполнение маневров армейской авиации осуществлялось на предельно малой высоте - до 30 метров", - отметили в пресс-службе округа.
В пресс-службе уточнили, что в учениях были задействованы по два Су-35С, Ми-8 и Ка-52.
Учения проводятся на полигоне Кирилловский в Ленинградской области. От Сербии в учениях задействован личный состав механизированного батальона, от России - подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации, инженерно-саперного полка.
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Су-35СКа-52 "Аллигатор"Ми-8Ленинградская областьРоссияБезопасностьВ мире
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