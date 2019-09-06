Су-35С, Ми-8 и Ка-52 задействованы на учениях российских и сербских военных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Истребители Су-35С и вертолеты Ми-8 и Ка-52 "Аллигатор" задействованы на совместных учениях военных из России и Сербии на полигоне в Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе округа, истребители Су-35C в ходе учений отработали уничтожение укреплений и силы условного противника.

"Пилоты Су-35С выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим инженерные укрепления, командные пункты, живую силу и бронетехнику "противника" термостойкими фотографическими авиационными бомбами ФОТАБ-100-140", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ходе учений также отработана высадка группы спецназначения с вертолета Ми-8 под прикрытием Ка-52. "Выполнение маневров армейской авиации осуществлялось на предельно малой высоте - до 30 метров", - отметили в пресс-службе округа.

В пресс-службе уточнили, что в учениях были задействованы по два Су-35С, Ми-8 и Ка-52.