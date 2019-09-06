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РИА Новости

В Воркуте умер один из пострадавших в шахте рабочих

14:49 06.09.2019 (обновлено: 14:56 06.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Один из двоих пострадавших рабочих в шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" в Воркуте скончался после госпитализации, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС республики Коми.
Инцидент произошел в пятницу утром на шахте "Комсомольская". При производстве маневровых работ на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" двух рабочих придавило вагонеткой. Пострадавшие доставлены в больницу
"Один из пострадавших скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
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