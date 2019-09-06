В Воркуте умер один из пострадавших в шахте рабочих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Один из двоих пострадавших рабочих в шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" в Воркуте скончался после госпитализации, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС республики Коми.

Инцидент произошел в пятницу утром на шахте "Комсомольская". При производстве маневровых работ на шахте "Комсомольская" АО "Воркутауголь" двух рабочих придавило вагонеткой. Пострадавшие доставлены в больницу