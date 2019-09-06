В Дагестане нашли авиационную бомбу 1999 года

МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Авиационную бомбу 1999 года нашли на окраине села Доргели Карабудахкентского района, ведутся работы по ее обезвреживанию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В 12.30 мск в среду в оперативную дежурную поступила информация о том, что на окраине села Доргели Карабудахкентского района в овраге на глубине 2,5 метра обнаружена авиационная бомба 1999 года. Расстояние от села - 1,5 километра" - говорится в релизе.

По данным оперативного штаба ФСБ, в настоящее время ведется разминирование бомбы.

"В районе села Доргели ведется разминирование обнаруженной авиабомбы. Взрывотехниками подготавливается ее подрыв на месте обнаружения. Там она взялась, потому что в 1999 году в Кадарской зоне шли бои", - сообщил представитель штаба.