Замминистра культуры РФ предложил перевести "сНежное шоу" в VR

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Перевести в формат виртуальной реальности знаменитое "сНежное шоу" Славы Полунина предложил заместитель министра культуры Российской Федерации Павел Степанов. "Мне сейчас пришло в голову… Это фантастическое зрелище в реальном мире, а в виртуальном оно станет еще более доступным", – сказал Степанов, ознакомившись на V Восточном экономическом форуме с VR-проектом РИА Новости "Лунная станция".
Проект "Лунная станция" позволяет заглянуть в 2038 год, когда в соответствии с российской лунной программой на поверхности естественного спутника Земли должен появиться полноценный комплекс сооружений: жилые блоки для космонавтов, лаборатория, радиационное убежище, астрофизическая обсерватория и другие элементы инфраструктуры. Пользователи VR-истории могут побывать на месте космонавта, прогуляться по лунным тропинкам, посмотреть, какие технологии позволят человечеству организовать жизнь на других планетах
"Хороший VR-проект! На сегодняшний день самая большая сложность с VR – это контент. Для того чтобы дать импульс развитию этой индустрии, нужно как можно больше контента, - оценил опыт РИА Новости в производстве проектов VR-журналистики Павел Степанов. – Использование технологий виртуальной реальности в журналистике — интересное направление, особенно если это репортажи с места событий. Конечно, этому способствует качественная работа РИА Новости и других медийных площадок. Репортажи с места событий в виртуальной реальности, думаю, набирали бы десятки, если не сотни миллионов просмотров".
"Лунную станцию" освоили и многие другие участники ВЭФ-2019. "То, о чем раньше писали фантасты, становится реальностью. Все наши фантазии сегодня — это вероятное будущее. Я верю, что скоро наша молодёжь полетит на Луну!" – поделился впечатлениями заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Роман Камаев. "Надеюсь, что до 2038 года ждать не будем и гораздо быстрее освоим жизнь на Луне. А пока я попутешествовал по виртуальной Лунной станции – очень правдоподобно. Проект дает возможность понять самые основные составляющие жизни на Луне - это будет непросто, постоянно в скафандре, перемещаться тяжело, но мне понравилось! Теперь хочется увидеть больше локаций!" – высказал пожелание председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты Российской Федерации Артем Метелев.
Мобильную версию VR-истории "Лунная станция" можно посмотреть в приложении РИА.Lab для IOs и Android. Техническим партнером проекта стала компания HTC VIVE.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума. На форуме впервые представлена отдельная презентационная зона РИА.Lab с VR-проектами РИА Новости. С 4 по 6 сентября все участники форума могут ознакомиться с проектами РИА Новости в формате виртуальной реальности в корпусе С, уровень 6, стенд №6.
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