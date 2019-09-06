NewsOne попросил суд признать проведение проверки канала противоправным

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с РФ, оспаривает в Окружном административном суде Киева решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой проверки телеканала, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne) просит суд признать противоправным и отменить решение Нацсовета о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судом "решается вопрос об открытии производства по данному административному иску".

Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала.