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РИА Новости
Медиавойны

NewsOne попросил суд признать проведение проверки канала противоправным

14:19 06.09.2019 (обновлено: 14:29 06.09.2019)
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© Фото : страница телеканала NewsOne в InstagramСтудия телеканала NewsOne
Студия телеканала NewsOne
© Фото : страница телеканала NewsOne в Instagram
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Телеканал NewsOne, который планировал провести телемост с РФ, оспаривает в Окружном административном суде Киева решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о назначении внеплановой проверки телеканала, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
"ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne) просит суд признать противоправным и отменить решение Нацсовета о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста у офиса телеканала NewsOne против телемоста с российским каналом Россия 1
Вчера, 09:21Медиавойны
В СЖУ назвали намерение аннулировать лицензию NewsOne цензурой
Отмечается, что судом "решается вопрос об открытии производства по данному административному иску".
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала.
В четверг Нацсовет Украины по ТВ решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал украинского президента Владимира Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
Юрий Бойко
5 сентября, 16:36РИА Новости
Бойко призвал Зеленского отреагировать на ситуацию вокруг канала NewsOne
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