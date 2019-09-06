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РИА Новости

В ДНР ждут от Киева ответ на предложенный алгоритм по обмену пленными

13:56 06.09.2019
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова ждет от представителей Киева ответ на предложенный алгоритм по обмену пленными.
Ранее Морозова заявляла, что надеется на то, что обмен пленными между ДНР и Киевом может произойти осенью 2019 года, но только если Киев выполнит все условия по данному процессу.
"Мы выработали алгоритм примерный освобождения, который бы нас устроил и устроил тех, кто будет освобождаться. Госпожа Лутковская (представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Валерия Лутковская - ред.) приняла это к сведению и попросила время, чтобы сказать, приемлемо ли это для них", - сказала Морозова журналистам.
Также она пояснила, что ответа от Киева в ДНР ждут в ближайшее время.
"Если они скажут, что алгоритм приемлем, им будет достаточно двух недель для того, чтобы его произвести, и, соответственно, мы сможем провести обмен до конца сентября", - сказала Морозова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)КиевУкраинаВ мире
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