Обвинения России во вмешательстве в выборы стали клише, считает эксперт

"Политический истеблишмент США пытался использовать Россию как причину, чтобы породить страхи, панику, за пределами морали. Потому что не было другой позитивной повестки, которую они могли предложить. Какая альтернатива? Только использовать что-то вроде страха, что может случиться что-то плохое - российское "вмешательство" в выборы в США, Великобританию, любую страну. Это очень универсальный ход. И сейчас это уже стало клише", - сказал Симонс РИА Новости.