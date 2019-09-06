Обвинения России во вмешательстве в выборы стали клише, считает эксперт

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в выборы во всем мире уже становятся клише, считает доцент Института российских и евразийских исследований университета Упсалы (Швеция) Грегори Симонс.
"Политический истеблишмент США пытался использовать Россию как причину, чтобы породить страхи, панику, за пределами морали. Потому что не было другой позитивной повестки, которую они могли предложить. Какая альтернатива? Только использовать что-то вроде страха, что может случиться что-то плохое - российское "вмешательство" в выборы в США, Великобританию, любую страну. Это очень универсальный ход. И сейчас это уже стало клише", - сказал Симонс РИА Новости.
"Но любой разумный человек понимает, что не так что-то с системой. Мы говорим о международном законодательстве? Хорошо. Венесуэла, Йемен, Ливия, Сирия и так далее. И мы можем говорить о системном кризисе в вопросе международных отношений", - добавил он.
В пятницу в Совете Федерации прошла встреча председателя Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова с международными экспертами.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.