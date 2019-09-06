В Москве заочно арестовали киприотку по делу "Рольфа"

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал гражданку Кипра Георгию Кафкалию по делу незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей основателем крупного автоконцерна "Рольф", сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
"Кафкалии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России", - отметила собеседница агентства.
Ее роль в предполагаемой афере пока неясна.
Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против основателя компании "Рольф" Сергея Петрова и ряда менеджеров уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.
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