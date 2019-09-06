В Москве заочно арестовали киприотку по делу "Рольфа"

Вывеска на здании салона автодилера "Рольф" на улице Обручева в Москве.

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал гражданку Кипра Георгию Кафкалию по делу незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей основателем крупного автоконцерна "Рольф", сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

"Кафкалии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России", - отметила собеседница агентства.

Ее роль в предполагаемой афере пока неясна.