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РИА Новости

Каждый четвертый служащий ВМС США страдает ожирением, заявили в Пентагоне

12:51 06.09.2019 (обновлено: 12:52 06.09.2019)
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© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новое исследование Пентагона выявило, что каждый четвертый служащий военно-морских сил США страдает от избыточного веса, что снижает боеготовность ВМС, сообщает газета New York Times со ссылкой на доклад минобороны США.
По приведенным в докладе данным, солдаты ВМС занимают первое место среди военнослужащих США с избыточным весом: не менее 22% из них страдают от ожирения.
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Военный эксперт: скандальное поведение стало нормой для спецназа СШАПентагон проверит, как военнослужащие американской армии соблюдают этические и дисциплинарные нормы, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал ситуацию.
"Избыточный вес негативно отражается на выполнении физической работы и боеготовности, а также ассоциируется с длительными проблемами со здоровьем, такими как гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, инсульт, рак и вызывает риск смерти по этим причинам", - цитирует газета автора доклада минобороны США.
Отмечается, что с каждым годом ситуация с избыточным весом американских солдат только ухудшается. Так, в 2011 году количество служащих ВМС США с лишним весом выросло в шесть раз. При этом с подобной динамикой сталкиваются и военнослужащие других видов войск США.
New York Times отмечает, что для решения проблемы руководство ВМС уже исключило из рациона военных всю жирную пищу и содержащие сахар напитки, а также ввело круглосуточный режим работы спортзалов.
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