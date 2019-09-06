Каждый четвертый служащий ВМС США страдает ожирением, заявили в Пентагоне

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новое исследование Пентагона выявило, что каждый четвертый служащий военно-морских сил США страдает от избыточного веса, что снижает боеготовность ВМС, сообщает газета Новое исследование Пентагона выявило, что каждый четвертый служащий военно-морских сил США страдает от избыточного веса, что снижает боеготовность ВМС, сообщает газета New York Times со ссылкой на доклад минобороны США.

По приведенным в докладе данным, солдаты ВМС занимают первое место среди военнослужащих США с избыточным весом: не менее 22% из них страдают от ожирения.

"Избыточный вес негативно отражается на выполнении физической работы и боеготовности, а также ассоциируется с длительными проблемами со здоровьем, такими как гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, инсульт, рак и вызывает риск смерти по этим причинам", - цитирует газета автора доклада минобороны США.

Отмечается, что с каждым годом ситуация с избыточным весом американских солдат только ухудшается. Так, в 2011 году количество служащих ВМС США с лишним весом выросло в шесть раз. При этом с подобной динамикой сталкиваются и военнослужащие других видов войск США.