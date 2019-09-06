Климов: россиянам не нужны указания из-за рубежа, как голосовать на выборах

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские избиратели в единый день голосования 8 сентября смогут сделать самостоятельный выбор, им не нужны указания ни из Вашингтона, ни из Брюсселя, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Мы уверены, что наши выборы пройдут в точном соответствии с российским законодательством. Все избиратели в Москве, Крыму, Санкт-Петербурге, на Урале будут иметь право выбирать тех людей, кто будет отвечать перед местными жителями, как будет организована их жизнь", - сказал Климов в пятницу на встрече с международными экспертами.

Сенатор уверен, что явка будет высокой, а сами эксперты могут убедиться, что "эти выборы соответствуют международным стандартам".

Климов выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор звучат призывы, в том числе и на сайтах зарубежных СМИ, не ходить на выборы. "Я надеюсь, что наши граждане воспримут это как вызов, как оскорбление. Мы сами можем сделать свой выбор, не надо нам указаний ни из Вашингтона, ни из Брюсселя", - заключил он.