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РИА Новости

Климов: россиянам не нужны указания из-за рубежа, как голосовать на выборах

12:21 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Климов. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские избиратели в единый день голосования 8 сентября смогут сделать самостоятельный выбор, им не нужны указания ни из Вашингтона, ни из Брюсселя, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Мы уверены, что наши выборы пройдут в точном соответствии с российским законодательством. Все избиратели в Москве, Крыму, Санкт-Петербурге, на Урале будут иметь право выбирать тех людей, кто будет отвечать перед местными жителями, как будет организована их жизнь", - сказал Климов в пятницу на встрече с международными экспертами.
Глава ЦИК Элла Памфилова
Вчера, 11:22РИА Новости
ЦИК заинтересован, чтобы международные эксперты наблюдали за выборами
Сенатор уверен, что явка будет высокой, а сами эксперты могут убедиться, что "эти выборы соответствуют международным стандартам".
Климов выразил сожаление в связи с тем, что до сих пор звучат призывы, в том числе и на сайтах зарубежных СМИ, не ходить на выборы. "Я надеюсь, что наши граждане воспримут это как вызов, как оскорбление. Мы сами можем сделать свой выбор, не надо нам указаний ни из Вашингтона, ни из Брюсселя", - заключил он.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах РФ. Состоятся выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Совет Федерации РФАндрей КлимовРоссияПолитика
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