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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве в 2020 году могут открыть памятник Маршаку

12:18 06.09.2019 (обновлено: 13:08 06.09.2019)
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© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкПоэт Самуил Маршак и дети
Поэт Самуил Маршак и дети
© РИА Новости / Галина Кмит
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Поэт Самуил Маршак и дети. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости, Артем Буденный. Памятник поэту и переводчику, автору детских книг Самуилу Маршаку, как ожидается, откроют в 2020 году, автором монумента станет академик Российской академии художеств, скульптор Георгий Франгулян, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса.
Российский еврейский конгресс (РЕК) в четверг представил финальный макет будущего памятника. В презентации приняли участие президент РЕК Юрий Каннер, автор монумента Франгулян и внук Самуила Маршака Александр Маршак - поэт и переводчик, член конкурсной комиссии по созданию памятника.
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"Это некая реплика на тот район и ту жизнь, которую прожил там Самуил Яковлевич Маршак. Для меня очень важно попасть в архитектуру того места, которое мне доверили, чтобы это подчеркивало прелесть района и обостряло таким образом восприятие образа того, кого ты портретируешь", - сказал Франгулян, слова которого приводятся в пресс-релизе РЕК.
Бронзовый памятник высотой четыре метра установят на Лялиной площади неподалеку от дома писателя, где он жил с 1938 по 1964 годы. Мосгордума одобрила предложение об установке монумента в 2017 году.
"Думаю, открытие памятника будет весной 2020 года. Кроме того, в следующем году в Москве пройдет Всемирный конгресс детской литературы. Мы получили предложение совместить эти два события", - сказал внук поэта.
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В свою очередь Каннер заметил, что монумент создают на пожертвования, сбор которых продолжается. "Самое крупное пожертвование мы получили благодаря воздушному шарику. Когда открывали закладной камень, раздавали прохожим шарики с портретом поэта. Трехлетний ребенок принес домой такой шарик, показал папе, и тот пожертвовал три миллиона рублей", - рассказал Каннер.
Он также напомнил, что инициатором проекта был вице-премьер Алексей Гордеев, в то время губернатор Воронежской области, откуда родом Самуил Маршак. "Идея губернатора была в том, чтобы сделать ряд акций, которые усилили бы интерес к Маршаку как к писателю, переводчику, философу. Мы провели "Маршаковские чтения" в Москве и Иерусалиме, совместно с РЖД запустили поезд имени Маршака Москва-Воронеж, поезд метро "Мой Маршак", сделали ряд издательских проектов", - подытожил президент РЕК.
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Религия и мировоззрениеЮрий КаннерНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгрессМосковская городская думаРЖДИерусалимВоронежская областьРоссияСамуил МаршакМосква
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