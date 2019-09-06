В Москве в 2020 году могут открыть памятник Маршаку

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости, Артем Буденный. Памятник поэту и переводчику, автору детских книг Самуилу Маршаку, как ожидается, откроют в 2020 году, автором монумента станет академик Российской академии художеств, скульптор Георгий Франгулян, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса.

Российский еврейский конгресс (РЕК) в четверг представил финальный макет будущего памятника. В презентации приняли участие президент РЕК Юрий Каннер, автор монумента Франгулян и внук Самуила Маршака Александр Маршак - поэт и переводчик, член конкурсной комиссии по созданию памятника.

"Это некая реплика на тот район и ту жизнь, которую прожил там Самуил Яковлевич Маршак. Для меня очень важно попасть в архитектуру того места, которое мне доверили, чтобы это подчеркивало прелесть района и обостряло таким образом восприятие образа того, кого ты портретируешь", - сказал Франгулян, слова которого приводятся в пресс-релизе РЕК.

Бронзовый памятник высотой четыре метра установят на Лялиной площади неподалеку от дома писателя, где он жил с 1938 по 1964 годы. Мосгордума одобрила предложение об установке монумента в 2017 году.

"Думаю, открытие памятника будет весной 2020 года. Кроме того, в следующем году в Москве пройдет Всемирный конгресс детской литературы. Мы получили предложение совместить эти два события", - сказал внук поэта.

В свою очередь Каннер заметил, что монумент создают на пожертвования, сбор которых продолжается. "Самое крупное пожертвование мы получили благодаря воздушному шарику. Когда открывали закладной камень, раздавали прохожим шарики с портретом поэта. Трехлетний ребенок принес домой такой шарик, показал папе, и тот пожертвовал три миллиона рублей", - рассказал Каннер.