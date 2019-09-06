Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T12:13Z
https://ria.ru/20190906/1558386276.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/56/1549365653_0:220:2947:1878_1036x0_80_0_0_6c8396c827dab9f07b275c9762220163.jpg
РИА Новости

Президент Зимбабве прервал визит в ЮАР в связи со смертью Мугабе

12:13 06.09.2019
375
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва покинул южноафриканский Кейптаун раньше, чем было запланировано, в связи с гибелью его предшественника на посту главы государства Роберта Мугабе, сообщает местное издание Herald.
Как заявил официальный представитель президента Джордж Чарамба, в ЮАР Мнангагва прибыл во вторник, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме по делам Африки (World Economic Forum on Africa), который заканчивается в пятницу. Как ожидается, по прибытии в аэропорт Хараре президент страны сделает официальное заявление.
Роберт Мугабе
Вчера, 10:19РИА Новости
Мугабе войдет в историю Африки, уверен эксперт
Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.
В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт". Эммерсон Мнангагва, предложенный партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов. Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получив 50,8% голосов.
200110
Обсудить 0
Эммерсон МнангагваРоберт МугабеЮАРЗимбабвеВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
Меркель обсудила с премьером Госсовета Китая ситуацию в Гонконге
РИА
Новости
Наркобарон Хоакин Гусман Лоэра
Президент Мексики: средства наркобарона Коротышки не должны остаться в США
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Афганистана отложил поездку в США, сообщили СМИ
Полиция в Афганистане
В Афганистане восемь человек погибли при нападении талибов
Лента
новостей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро призвал ГП отреагировать на планы оппозиции продать регион Эссекибо
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
Британская оппозиция не поддержит проведение выборов до 31 октября
Пентагон
Пентагон призвал Лондон репатриировать британцев, воевавших в ИГ*
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, на шоссе Франсиско Фахардо в Каракасе
ГП Венесуэлы начала расследование против Гуаидо за попытку продать регион
Роберт Мугабе
Мугабе войдет в историю Африки, уверен эксперт
Гитанас Науседа
Президент Литвы заявил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении России
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Полиция патрулирует улицы Афганистана
В Афганистане талибы напали на город Фарах
Флаг на здании Банка России
Центробанк снизил ключевую ставку
Здание Генеральной прокуратуры Украины
На Украине заподозрили экс-депутата Вилкула в злоупотреблении властью
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
02:52Власти Сан-Франциско признали стрелковую ассоциацию террористами
Лента новостейМолния