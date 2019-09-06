Президент Зимбабве прервал визит в ЮАР в связи со смертью Мугабе

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва покинул южноафриканский Кейптаун раньше, чем было запланировано, в связи с гибелью его предшественника на посту главы государства Роберта Мугабе, сообщает местное издание Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва покинул южноафриканский Кейптаун раньше, чем было запланировано, в связи с гибелью его предшественника на посту главы государства Роберта Мугабе, сообщает местное издание Herald

Как заявил официальный представитель президента Джордж Чарамба, в ЮАР Мнангагва прибыл во вторник, чтобы принять участие во Всемирном экономическом форуме по делам Африки (World Economic Forum on Africa), который заканчивается в пятницу. Как ожидается, по прибытии в аэропорт Хараре президент страны сделает официальное заявление.

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Источники в семье Мугабе сообщили порталу ZimLive, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.