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РИА Новости
Восточный экономический форум

На Дальнем Востоке не хватает рабочих рук для строительства, заявил Трутнев

12:10 06.09.2019 (обновлено: 12:24 06.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. На Дальнем Востоке не хватает рабочих рук в строительстве, нужно решать эту проблему в регионах, сообщил на итоговой пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Есть утвержденная нормативными актами пропорция, иностранный инвестор может привлекать 20% из своей страны. При строительстве все хуже. У нас нет рабочих рук, строительных компаний. У нас идёт строительство по 1800 новых проектов. Построить одновременно 1800 объектов не можем, недостаточно строителей. Мы эту проблему будем решать в каждом регионе... По Приморью говорили, что надо создавать новую строительную компанию, так будем идти и по другим регионам", - сказал Трутнев.
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По его словам, в подавляющем большинстве будут на предприятиях работать россияне.
"В строительстве будем по возможности использовать россиян, если не будет хватать, то будем привлекать рабочую силу из АТР", - добавил полпред.
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Восточный экономический форумДальний ВостокЮрий ТрутневЭкономика
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