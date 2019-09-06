На Дальнем Востоке не хватает рабочих рук для строительства, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. На Дальнем Востоке не хватает рабочих рук в строительстве, нужно решать эту проблему в регионах, сообщил на итоговой пресс-конференции на Восточном экономическом форуме вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Есть утвержденная нормативными актами пропорция, иностранный инвестор может привлекать 20% из своей страны. При строительстве все хуже. У нас нет рабочих рук, строительных компаний. У нас идёт строительство по 1800 новых проектов. Построить одновременно 1800 объектов не можем, недостаточно строителей. Мы эту проблему будем решать в каждом регионе... По Приморью говорили, что надо создавать новую строительную компанию, так будем идти и по другим регионам", - сказал Трутнев.