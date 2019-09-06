Робот "Федор" вернется на Землю на корабле "Союз" в ночь на 7 сентября

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" покинет Международную космическую станцию (МКС) и приземлится в Казахстане в ночь на 7 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦНИИмаш.

Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС.

"Расстыковка корабля "Союз МС-14" от модуля "Звезда" планируется 6 сентября в 21.14 мск", - сказал собеседник агентства. По его словам, в 23.37 мск ожидается включение двигателя корабля для схода с орбиты. Приземление спускаемого аппарата "Союза МС-14" в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган намечается 7 сентября в 00.34 мск.

Ранее генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Николай Севастьянов подчеркнул значимую роль посадки "Союза МС-14", так как в корабле доработана система управления движением и навигацией в части управляемого спуска. Аналоговая система управления спуском полностью заменена цифровой на базе прибора БИУС (блок интегрирования угловых скоростей), разработанного в корпорации.

Безопасность посадки "Союза МС-14" будет обеспечивать поисково-спасательная группа Центрального военного округа. В нее вошли 8 вертолетов Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, 20 единиц автомобильной техники, 5 из которых – поисково-эвакуационные машины "Синяя птица", а также 130 военнослужащих. Руководитель летно-космического центра РКК "Энергия" Александр Калери сообщил, что робота "Федор" не планируется извлекать из корабля на месте приземления.

Эксперимент с роботом на МКС проводился космонавтами Алексеем Овчининым и Александром Скворцовым 30 и 31 августа, а также 1 сентября. При этом Скворцов находился в модуле "Звезда", облаченный в экзоскелет, который позволял дистанционно управлять роботом, и с надетым шлемом, благодаря чему мог видеть камерами робота. Овчинин находился в модуле "Поиск", где был установлен "Федор", и контролировал выполнение операций роботом. Робот поработал руками с отверткой, ключами, состыковал электрические соединители, включал электродрель, протирал руки полотенцем, а также ответил на 33 вопроса космонавтов.