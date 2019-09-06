В ВЭФ приняли участие более 8,5 тысячи человек из 65 стран

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи человек из 65 стран приняли участие в Пятом Восточном экономическом форуме, сообщил на итоговой пресс-конференции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"На площадке работали более 8,5 тысячи человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ", - сказал Трутнев.

По его словам, самые многочисленные делегации были из Японии, КНР, Южной Кореи и Индии. Всего более 440 компаний приняли участие в работе форума, добавил Трутнев.