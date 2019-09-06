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РИА Новости
Восточный экономический форум

В ВЭФ приняли участие более 8,5 тысячи человек из 65 стран

12:00 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Свыше 8,5 тысячи человек из 65 стран приняли участие в Пятом Восточном экономическом форуме, сообщил на итоговой пресс-конференции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"На площадке работали более 8,5 тысячи человек из 65 государств, в том числе почти 1300 представителей СМИ", - сказал Трутнев.
По его словам, самые многочисленные делегации были из Японии, КНР, Южной Кореи и Индии. Всего более 440 компаний приняли участие в работе форума, добавил Трутнев.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумЮрий ТрутневВладивостокЭкономика
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