На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Свыше 270 соглашений на общую сумму свыше 3,4 триллиона рублей подписаны на Пятом Восточном экономическом форуме, сообщил на итоговой пресс-конференции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Подписано соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей. Окончательная цифра уточняется, где-то 3,4-3,5 триллиона", - сказал Трутнев.

На ВЭФ 2018 года было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму 3,1 триллиона рублей.