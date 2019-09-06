На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Свыше 270 соглашений на общую сумму свыше 3,4 триллиона рублей подписаны на Пятом Восточном экономическом форуме, сообщил на итоговой пресс-конференции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Подписано соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей. Окончательная цифра уточняется, где-то 3,4-3,5 триллиона", - сказал Трутнев.
На ВЭФ 2018 года было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму 3,1 триллиона рублей.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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