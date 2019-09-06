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РИА Новости
Восточный экономический форум

На ВЭФ подписали более 270 соглашений на 3,4 триллиона рублей

11:59 06.09.2019 (обновлено: 12:55 06.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Свыше 270 соглашений на общую сумму свыше 3,4 триллиона рублей подписаны на Пятом Восточном экономическом форуме, сообщил на итоговой пресс-конференции вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Подписано соглашений на сумму 3,4 триллиона рублей. Окончательная цифра уточняется, где-то 3,4-3,5 триллиона", - сказал Трутнев.
На ВЭФ 2018 года было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму 3,1 триллиона рублей.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Логотип Восточного экономического форума во Владивостоке
5 сентября, 14:29Туризм
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Восточный экономический форумЮрий ТрутневВладивостокРоссия
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