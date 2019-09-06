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РИА Новости

Обыски в штабе ФБК связаны с делом о массовых беспорядках, заявил адвокат

11:57 06.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции
Сотрудники полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обыски в штабе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального связаны с делом о массовых беспорядках в Москве, заявил РИА Новости в пятницу адвокат ФБК Владимир Воронин.
Обыски, по его словам, прошли накануне. Правоохранительные органы их пока не комментировали.
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"В постановлении было указано, что обыски проходят в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля. Цель обыска - найти предметы, которые имеют отношение к массовым беспорядкам и лиц из числа организаторов. То есть если раньше были задержаны участники, то теперь следствие ищет организаторов", - сказал адвокат.
В ходе обысков изъяли ноутбуки, флэшки, мониторы, осветительное оборудование и оборудование для ведения трансляции, добавил защитник.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Рядовым участникам этих событий вынесено уже четыре приговора за нападения на представителей власти, все получили реальные сроки в колониях.
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Владимир Воронин (адвокат)Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
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