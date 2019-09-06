Обыски в штабе ФБК связаны с делом о массовых беспорядках, заявил адвокат

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обыски в штабе Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального связаны с делом о массовых беспорядках в Москве, заявил РИА Новости в пятницу адвокат ФБК Владимир Воронин.

Обыски, по его словам, прошли накануне. Правоохранительные органы их пока не комментировали.

"В постановлении было указано, что обыски проходят в рамках дела о массовых беспорядках 27 июля. Цель обыска - найти предметы, которые имеют отношение к массовым беспорядкам и лиц из числа организаторов. То есть если раньше были задержаны участники, то теперь следствие ищет организаторов", - сказал адвокат.

В ходе обысков изъяли ноутбуки, флэшки, мониторы, осветительное оборудование и оборудование для ведения трансляции, добавил защитник.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.