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РИА Новости
Ядерные технологии

Польша рассматривает балтийское побережье как место строительства АЭС

11:47 06.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПольша
Польша
© РИА Новости / Владимир Песня
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Польша. Архивное фото
ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Польша рассматривает балтийское побережье как место строительства атомной электростанции, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Радио Варшава.
Власти Польши ранее заявляли, что намереваются построить шесть ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт в течение 20 лет.
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"Мы рассматриваем побережье как одно из мест для польской атомной электростанции", - сказал Наимский.
"Есть несколько мест, которые изучаются в данный момент. Мы рассматриваем побережье, потому что это хорошее место", - отметил он.
Наимский уточнил, что конкретное место расположения будущей АЭС пока не выбрано. "Есть несколько вариантов", - сказал он.
Он добавил, что в настоящее время уже ведутся геологические и геотехнические работы в потенциальных местах строительства АЭС.
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