Польша рассматривает балтийское побережье как место строительства АЭС

ВАРШАВА, 6 сен – РИА Новости. Польша рассматривает балтийское побережье как место строительства атомной электростанции, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польша рассматривает балтийское побережье как место строительства атомной электростанции, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Радио Варшава

Власти Польши ранее заявляли, что намереваются построить шесть ядерных энергоблоков общей мощностью 6-9 ГВт в течение 20 лет.

"Мы рассматриваем побережье как одно из мест для польской атомной электростанции", - сказал Наимский.

"Есть несколько мест, которые изучаются в данный момент. Мы рассматриваем побережье, потому что это хорошее место", - отметил он.

Наимский уточнил, что конкретное место расположения будущей АЭС пока не выбрано. "Есть несколько вариантов", - сказал он.