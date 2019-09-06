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РИА Новости

Спасатели продолжают поиски трех рабочих под завалами здания в Подмосковье

11:23 06.09.2019 (обновлено: 12:34 06.09.2019)
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© Фото : ГУ МЧС по Московской областиОбрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019
Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Свыше 170 кубических метров завалов уже разобрано на месте обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области, судьба трех рабочих остается неизвестной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось 5 сентября в Московской области в поселке Новая Шурма под Сергиевым Посадом. ЧП произошло при разборке здания рабочими. Под завалами, по данным МЧС, могут находиться три человека.
"По состоянию на 10.00 6 сентября объем разобранных завалов составляет более 170 кубических метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что поиск рабочих продолжается.
Он уточнил, что заброшенное здание размером 50 на 20 метров предназначено под снос, ранее принадлежало детскому лагерю "Солнышко".
По данным МЧС, с 02.00 до 04.00 пятницы на месте ЧП проводились работы по обрушению перекрытий и угловой части здания. Обрушены перекрытия четвертого и пятого этажей. С 04.00 до 10.00 при помощи тяжелой техники была обрушена угловая часть пятиэтажки.
Всего к ликвидации последствий происшествия в настоящее время привлечены 154 человека и 43 единицы техники.
Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019
5 сентября, 16:56РИА Недвижимость
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