Первые бизнес-чартеры на SSJ100 планируют запустить к ПМЭФ-2020

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первые бизнес-чартеры на самолётах SSJ100 планируется запустить к Петербургскому международному экономическому форуму в 2020 году, сообщил РИА Новости в кулуарах ВЭФ зампред ВЭБа Артем Довлатов.

Проект чартерных бизнес-перевозок по России на SSJ100 реализуют аэропорт "Внуково", "ВЭБ-Лизинг", ОАК, авиакомпания "Азимут" и "Национальная резервная корпорация" банкира Александра Лебедева. Первоначально планировалось запустить его до конца 2019 года. Глава ОАК Юрий Слюсарь говорил, что на старте проекта будет задействовано шесть самолетов, а Довлатов позже отмечал, что потенциальный объем рынка - 30 лайнеров.

"Мы сейчас с госкорпорацией "Ростех" обсуждаем, какие конкретно самолёты будут модифицированы под бизнес-джеты, и ценовые параметры предстоящей сделки. Дополнительные инвестиции на одно воздушное судно, связанные с модификацией и запуском проекта, могут составить несколько миллионов долларов", - сообщил Довлатов.

"В планах, чтобы к ПМЭФ-2020 эта модель уже начала работать. Мы ставим для себя такую задачу, чтобы участники могли добраться до форума на бизнес-джетах на базе SSJ100. Это очень востребованная история, особенно во время таких крупных мероприятий", - добавил зампред ВЭБа.

Он также рассказал, что госкорпорация и "Ростех" сейчас обсуждают структуру финансирования и детали сделки, рассчитывают получить все необходимые одобрения до конца года. "Чтобы самолет уже на ПМЭФ полетел в этой новой конфигурации, нужно начинать работы по его модификации в этом году", - резюмировал Довлатов.