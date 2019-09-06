Установлена личность женщины, пропавшей после крушения катера в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Пассажиром, пропавшим после опрокидывания прогулочного катера на юго-восточном побережье Крыма, оказалась жительница Ростовской области, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа. Поиски пропавшей женщины продолжаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Капитан судна задержан.

"Поиски одной женщины, жительницы Ростовской области 1959 года рождения, были проведены вчера и возобновлены сегодня утром", - сказал журналистам Шахов.