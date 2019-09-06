Госбюро расследований Украины вручило Порошенко пять повесток на допрос

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины направило бывшему президенту страны Петру Порошенко повестки на пять допросов в качестве свидетеля, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

Порошенко в пятницу не пришел на допрос по делу о вмешательстве в работу судей, по словам его адвоката Игоря Голованя, из-за несвоевременно врученной ему повестки.

"По состоянию на сейчас есть повестки на допрос Петра Порошенко в уголовных делах Государственного бюро расследований на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября",- заявила Иванова.