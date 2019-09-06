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РИА Новости

Госбюро расследований Украины вручило Порошенко пять повесток на допрос

10:54 06.09.2019 (обновлено: 12:09 06.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Украины Анжелика Иванова во время брифинга перед журналистами у здания ГБР. 6 сентября 2019
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины направило бывшему президенту страны Петру Порошенко повестки на пять допросов в качестве свидетеля, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
Порошенко в пятницу не пришел на допрос по делу о вмешательстве в работу судей, по словам его адвоката Игоря Голованя, из-за несвоевременно врученной ему повестки.
"По состоянию на сейчас есть повестки на допрос Петра Порошенко в уголовных делах Государственного бюро расследований на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября",- заявила Иванова.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019
Вчера, 10:35РИА Новости
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