Адвокат Порошенко объяснил, почему он не придет в пятницу на допрос

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет в пятницу на допрос в Государственное бюро расследований из-за несвоевременно врученной ему повестки, заявил в пятницу журналистам его адвокат Игорь Головань.
Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко не пришел во вторник на допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Она отметила, что экс-президенту повторно направят повестку. По словам Голованя, Порошенко не пришел на допрос из-за занятости в Верховной раде.
"В соответствии с законом, повестка вручается за три дня до даты явки. В соответствии с тем же кодексом, первый день не учитывается. Я посчитал - если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, трехдневный срок нарушается... Это уважительная причина неявки", - заявил Головань.
По его словам, в пятницу Госбюро вызывало Порошенко на допрос по делу о вмешательстве в деятельность судебных органов по заявлению судей Окружного административного суда.
Адвокат добавил, что ранее Порошенко была также вручена повестка на 10 сентября. Однако он не стал отвечать, придет ли экс-президент на допрос.
Порошенко ранее дважды давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Пресс-секретарь Госбюро расследований заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 12.
3 сентября, 17:27Сказано в эфиреУкраинский политик: отказ Порошенко явиться на допрос – "игра с огнем"Госбюро расследований Украины повторно направит Петру Порошенко повестку на допрос, сообщил глава бюро Роман Труба. Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik оценил шансы бывшего президента и дальше уклоняться от участия в следственных действиях.