Адвокат Порошенко объяснил, почему он не придет в пятницу на допрос

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань во время брифинга перед журналистами у здания Государственного бюро расследований Украины. 6 сентября 2019

КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет в пятницу на допрос в Государственное бюро расследований из-за несвоевременно врученной ему повестки, заявил в пятницу журналистам его адвокат Игорь Головань.

Ранее пресс-секретарь Госбюро расследований Украины Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко не пришел во вторник на допрос по делу о злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Она отметила, что экс-президенту повторно направят повестку. По словам Голованя, Порошенко не пришел на допрос из-за занятости в Верховной раде.

"В соответствии с законом, повестка вручается за три дня до даты явки. В соответствии с тем же кодексом, первый день не учитывается. Я посчитал - если повестка датирована третьим числом, а вызов на шестое число, трехдневный срок нарушается... Это уважительная причина неявки", - заявил Головань.

По его словам, в пятницу Госбюро вызывало Порошенко на допрос по делу о вмешательстве в деятельность судебных органов по заявлению судей Окружного административного суда.

Адвокат добавил, что ранее Порошенко была также вручена повестка на 10 сентября. Однако он не стал отвечать, придет ли экс-президент на допрос.