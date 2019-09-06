Акимов прокомментировал идею приватизации "Победы"

С идеей приватизировать "Победу" выступила Федеральная антимонопольная служба в письме к Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху. Как объяснил это предложение замглавы ФАС Александр Редько, "Победа" должна развивать внутренние направления, а не международные, или выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней.

"Мы за последнее время привыкли спокойно рассуждать о государственных компаниях, давая им, иногда, прямо скажем, весьма директивные указания, но надо всегда помнить, что даже 100% акционерное общество - это все таки формально, юридически, частный бизнес. И я здесь бы предложил ориентироваться на позицию менеджмента, а потом уже как-то относиться к этим предложениям. Всегда довольно опасно инициировать их сверху и в деструктивном режиме продвигать", - пояснил вице-премьер, курирующий в правительстве транспорт и связь.