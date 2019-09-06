Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T09:24Z
https://ria.ru/20190906/1558378631.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/29/1556202954_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8ec324487b60024ce86354e58b148591.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Акимов прокомментировал идею приватизации "Победы"

09:24 06.09.2019
553
© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
© РИА Новости / Максим Блинов
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Решение о приватизации лоукостера "Победа" должно приниматься на основе мнения руководства материнской компании -  "Аэрофлота", заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
С идеей приватизировать "Победу" выступила Федеральная антимонопольная служба в письме к Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху. Как объяснил это предложение замглавы ФАС Александр Редько, "Победа" должна развивать внутренние направления, а не международные, или выходить из группы "Аэрофлот" и конкурировать с ней.
"Я считаю, что нужно опираться в любом случае на руководство "Аэрофлота", - заявил Акимов.
"Мы за последнее время привыкли спокойно рассуждать о государственных компаниях, давая им, иногда, прямо скажем, весьма директивные указания, но надо всегда помнить, что даже 100% акционерное общество - это все таки формально, юридически, частный бизнес. И я здесь бы предложил ориентироваться на позицию менеджмента, а потом уже как-то относиться к этим предложениям. Всегда довольно опасно инициировать их сверху и в деструктивном режиме продвигать", - пояснил вице-премьер, курирующий в правительстве транспорт и связь.
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
28 февраля, 16:43РИА Новости
"Победа" вошла в топ-3 российских авиакомпаний по объему перевозок
Глава ФАС Игорь Артемьев в конце августа также пояснял, что предложение ведомства о приватизации "Победы" носит только инициативный характер и необходимо уважать права собственности акционеров.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
202052
Обсудить 0
Восточный экономический форумПобеда (авиакомпания)Максим АкимовАэрофлотЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
Новак: интерес иностранцев к шельфу Арктики зависит от условий работы
РИА
Новости
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук хотел бы встретиться с Путиным на ВЭФ
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Шохин оценил идею четырехдневной рабочей недели
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия рассчитывает на интерес Сингапура к "Арктик СПГ-2", заявил Акимов
Лента
новостей
Логотип государственной компании Роснано
В "Роснано" рассказали, какие технологии наиболее популярны у инвесторов
Интерьер школы №106 в Екатеринбурге
Родители рассказали, как дети оценили "позолоченную" школу в Екатеринбурге
Исторический центр города Сиена в Италии
Названы страны, в которые чаще всего летают путешественники из России
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Истребители-бомбардировщики Су-34
СМИ сообщили о столкновении двух Су-34 в небе над Липецком
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Правительство не отказывается от планов строительства моста на Сахалин
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов поприветствовал инициативы по созданию региональных авиакомпаний
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко выступает на совещании о жилищном обеспечении граждан, пострадавших в ходе паводка на территории Иркутской области
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
Река Лена
Мост через Лену в Якутии построят в основном за счет российских инвесторов
Глава ЦИК Элла Памфилова
На дом Эллы Памфиловой совершили нападение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Лента новостейМолния