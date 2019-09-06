В Вологодской области продолжаются поиски двухлетней девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Поиски двухлетней девочки, которая пропала в селе Красное 4 сентября, продолжатся в пятницу, прошедшие два дня розысков результатов не дали, сообщили в отделении полиции Тарногского района Вологодской области.

"Вчера к нам присоединилась группа поискового отряда Лиза Алерт и водолазы. Планируем выйти сегодня на поиски своими силами вместе с МЧС, спасателями, волонтёрами. Будем также прочёсывать местность, леса и реку", - рассказали РИА Новости в районном отделении полиции.

Ранее сообщалось, что к поискам пропавшего ребёнка присоединилась водолазная группа спасателей, которые стали вести поиски в районе реки Уфтюга.