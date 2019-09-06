"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов

"На текущей стадии развития у нас нарастает волна новых фондов со значительным партнерским плечом. Мы смотрим еще на несколько фондов. На данный момент действует семь фондов под соуправлением УК "Роснано", в том числе Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе с "Фортум"), совместный фонд с "Синтез ОКА" по среднетонажной химии, фонд с АФК "Система" Rusnano Sistema Sicar и Дальневосточный фонд высоких технологий. В перспективе этого и следующего года мы будем анализировать возможность создать еще от трех до пяти новых фондов", - рассказал он.