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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов

08:50 06.09.2019 (обновлено: 08:58 06.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс (справа) на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс (справа) на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс (справа) на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "Роснано" рассматривает возможность создать три-пять новых инвестиционных фондов в 2019-2020 годах, рассказал старший управляющий директор по инвестиционной деятельности УК "Роснано" Сергей Вахтеров в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
"На текущей стадии развития у нас нарастает волна новых фондов со значительным партнерским плечом. Мы смотрим еще на несколько фондов. На данный момент действует семь фондов под соуправлением УК "Роснано", в том числе Фонд развития ветроэнергетики (создан на паритетной основе с "Фортум"), совместный фонд с "Синтез ОКА" по среднетонажной химии, фонд с АФК "Система" Rusnano Sistema Sicar и Дальневосточный фонд высоких технологий. В перспективе этого и следующего года мы будем анализировать возможность создать еще от трех до пяти новых фондов", - рассказал он.
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По словам Вахтерова, все названные фонды основаны на принципах софинансирования с привлечением внешних денежных средств и обязательного участия УК "Роснано" в управлении.
"Что касается исторического портфеля проектов прямых инвестиций АО "Роснано", то сейчас идет цикл выхода из инвестиций, реализованных в 2011-2012 годах или раньше. В этих проектах мы уже достигли целей по запуску промышленных производств, трансферу и масштабированию технологий. Устойчивым предприятиям правильнее шагать дальше со стратегическим отраслевым инвестором", - отметил собеседник агентства.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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