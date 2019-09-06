Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну

ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре продолжает подниматься и на утро пятницы почти достиг 8 метров, при опасной отметке в 6,5 метра, сообщается на сайте администрации города.

По данным управления ГОЧС администрации города на утро 6 сентября уровень воды в реке Амур составляет 792 см (тенденция: подъем на 5 см). Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре - 450 сантиметров. Опасный уровень воды в реке Амур - 650 сантиметров.

Подтоплеными остаются 106 индивидуальных жилых домов, 371 приусадебный участок, 180 подвалов многоквартирных домов, подвалы в 11 учреждениях образования и 5 социальных учреждениях. Накануне в Комсомольске прошел сильный ливень, что еще ухудшило ситуацию.

Видео стихии появилось в соцсетях города, на кадрах видно, что улицы превратились в реки, вода заливала салоны рейсовых автобусов, вода сорвала с многих машин госномера.

"Это произошло из-за того, что ливневки закрыты из-за наводнения уже 2 недели, насосы с таким объемом воды сразу не справились. Три насосные группы в течение всей ночи откачивали воду из системы ливневой канализации. К утру ситуация значительно улучшилась",- сообщается на сайте администрации города.

На укреплении защитных сооружений города, по данным администрации, работает 56 самосвалов и погрузочная техника.