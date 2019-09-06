Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:43Z
https://ria.ru/20190906/1558376728.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/54/1557035495_0:76:2047:1227_1036x0_80_0_0_d8f52250231fb1eded6245c3fdce9b08.jpg
РИА Новости

Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну

08:43 06.09.2019
127
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev /
Комсомольск-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 сен - РИА Новости. Уровень реки Амур у Комсомольска-на-Амуре продолжает подниматься и на утро пятницы почти достиг 8 метров, при опасной отметке в 6,5 метра, сообщается на сайте администрации города.
По данным управления ГОЧС  администрации города на утро 6 сентября уровень воды в реке Амур составляет 792 см (тенденция: подъем на 5 см). Неблагоприятный уровень воды в реке Амур для Комсомольска-на-Амуре - 450 сантиметров. Опасный уровень воды в реке Амур - 650 сантиметров.
Автомобиль на затопленной улице
07:22РИА Новости
Тайфун "Линлин" косвенно повлияет на погоду в Приморье
Подтоплеными остаются 106 индивидуальных жилых домов, 371 приусадебный участок, 180 подвалов многоквартирных домов, подвалы в 11 учреждениях образования и 5 социальных учреждениях. Накануне в Комсомольске прошел сильный ливень, что еще ухудшило ситуацию.
Видео стихии появилось в соцсетях города, на кадрах видно, что улицы превратились в реки, вода заливала салоны рейсовых автобусов, вода сорвала с многих машин госномера.
"Это произошло из-за того, что ливневки закрыты из-за наводнения уже 2 недели, насосы с таким объемом воды сразу не справились. Три насосные группы в течение всей ночи откачивали воду из системы ливневой канализации. К утру ситуация значительно улучшилась",- сообщается на сайте администрации города.
На укреплении защитных сооружений города, по данным администрации, работает 56 самосвалов и погрузочная техника.
По данным Примгидромета, тайфун "Линлин", который принесет дожди в Приморье, ночью 9 сентября переместится на Хабаровский край. В регионе действует краевой ЧС по паводкам. Подтопления зафиксированы в 78 населенных пунктах 10 районов.
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
3 сентября, 11:56РИА Новости
Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков в Приморье
001000
Обсудить 0
ПриморьеХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
Ники Минаж объявила о завершении карьеры
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине из-за украденной водки
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
Вид на курортный поселок Коктебель
У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
Ракета-носитель Союз-2.1а на космодроме Восточный
Путин: на космодроме "Восточный" много вопросов, требующих вмешательства
Роберт Мугабе. Архивное фото
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин заявил, что льготы по внутренним авиаперевозкам будут продолжены
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал разобраться с нелегальными зарубежными турфирмами в Приморье
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
Бутылки с водкой
В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
Курорт Нетания, Израиль
В Израиль за 100 долларов. Чем удивит эта страна в новом сезоне
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал действовать аккуратно с медицинскими кластерами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09На Украине 19 человек попали в больницу из-за отравления полуфабрикатами
09:09Токаев призвал развивать многопартийность в Казахстане
09:07Глава ISRO сравнил посадку индийского аппарата на Луну с рождением ребенка
09:06Путин оценил идею создания киберполиции
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине из-за украденной водки
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
Лента новостейМолния