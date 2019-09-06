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РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле

08:42 06.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные в Донецке. Архивное фото
Осколки снарядов, собранные в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 45 мин и снарядов различного калибра, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня с 5.45 до 7.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины вели обстрел из минометов и артиллерии по районам пяти населенных пунктов на юге ДНР. Всего было выпущено 45 мин и снаряды калибром 82, 120 и 152 миллиметра", - заявил представитель ведомства.
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