В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу утром обстреляли юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 45 мин и снарядов различного калибра, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня с 5.45 до 7.30 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины вели обстрел из минометов и артиллерии по районам пяти населенных пунктов на юге ДНР. Всего было выпущено 45 мин и снаряды калибром 82, 120 и 152 миллиметра", - заявил представитель ведомства.