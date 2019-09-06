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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин выступил за либерализацию экономических статей уголовного кодекса

08:23 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономические статьи нужно либерализовать и не заключать по ним людей под стражу.
Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. В ходе встречи гендиректор компании "Доброфлот" Александр Ефремов рассказал о "запутанной" ситуации с регистрацией улова на пунктах пропуска и при санитарном контроле. В результате некоторые предприниматели заключаются под стражу. По словам Ефремова, это наносит и "социальный вред", потому что руководителей промысловых предприятий приходится увольнять, что негативно сказывается на развитии предприятий.
"Моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать. По экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей… Есть другие формы: подписка о невыезде, домашний арест и так далее", - сказал президент.
При этом Путин отметил, что нужно найти баланс "между интересами государства и физических лиц, групповыми интересами".
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