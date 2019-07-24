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РИА Новости

СК создал специальный канал связи для приема сообщений о давлении на бизнес

Вчера, 21:22
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет России создал специальный канал связи для приема сообщений о давлении на бизнес, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
"Необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления и ограничений. Именно поэтому для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования в Следственном комитете выделен специальный канал связи. Мной организован на постоянной основе личный прием представителей бизнеса, в ходе которого предпринимателям предоставлена возможность сообщить о нарушениях их прав", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинРоссияБезопасность
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