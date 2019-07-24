СК создал специальный канал связи для приема сообщений о давлении на бизнес

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет России создал специальный канал связи для приема сообщений о давлении на бизнес, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
"Необходима эффективная защита честных предпринимателей, чтобы оградить их от необоснованного давления и ограничений. Именно поэтому для приема сообщений о давлении на бизнес и экстренного реагирования в Следственном комитете выделен специальный канал связи. Мной организован на постоянной основе личный прием представителей бизнеса, в ходе которого предпринимателям предоставлена возможность сообщить о нарушениях их прав", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".