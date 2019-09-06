Путин: на космодроме "Восточный" много вопросов, требующих вмешательства

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме "Восточный" много вопросов, требующих решения и его личного вмешательства.
"Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - сказал он на встрече с представителями общественности на Восточном экономическом форуме.
Так он ответил предпринимателю, пригласившему его на форум "Андреевский городок", который проходит параллельно с ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.