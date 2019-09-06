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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: на космодроме "Восточный" много вопросов, требующих вмешательства

08:16 06.09.2019 (обновлено: 08:28 06.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1а" на космодроме "Восточный"
Ракета-носитель Союз-2.1а на космодроме Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Ракета-носитель "Союз-2.1а" на космодроме "Восточный". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме "Восточный" много вопросов, требующих решения и его личного вмешательства.
"Нужно еще немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - сказал он на встрече с представителями общественности на Восточном экономическом форуме.
Так он ответил предпринимателю, пригласившему его на форум "Андреевский городок", который проходит параллельно с ВЭФ.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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