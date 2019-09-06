Путин решит вопрос реставрации памятников культурного наследия РФ в Китае

"У нас вопросы подобного рода решаются в рамках соответствующих межправсоглашений. У нас много, к сожалению, захоронений наших воинов в различных странах - в Европе, в Азии. То, о чем вы рассказали, для меня новая информация. Я не думаю, что так уж сложно будет договориться нам с Китаем, тем более что с этой страной, все время это подчеркиваем, у нас особые отношения сложились за последнее десятилетие, действительно союзнические, стратегические", - сказал Путин.