Путин решит вопрос реставрации памятников культурного наследия РФ в Китае

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать указание, чтобы отреставрировать памятники культурного наследия России, находящиеся на территории Китая.
На встрече с представителями общественности Приморского края директор ФГБУ "Государственный музей - заповедник "Владивостокская крепость" Виктор Шалай обратился к президенту с просьбой отреставрировать или вывезти из Китая памятники культурного наследия России, установленные после русско-японской войны, такие, как крест-памятник на братской могиле и храм-памятник на уже несуществующем воинском кладбище, так как их состояние ужасающее.
"У нас вопросы подобного рода решаются в рамках соответствующих межправсоглашений. У нас много, к сожалению, захоронений наших воинов в различных странах - в Европе, в Азии. То, о чем вы рассказали, для меня новая информация. Я не думаю, что так уж сложно будет договориться нам с Китаем, тем более что с этой страной, все время это подчеркиваем, у нас особые отношения сложились за последнее десятилетие, действительно союзнические, стратегические", - сказал Путин.
Он отметил, что Китай – это страна, где у власти находится компартия, а отношение к вопросам религиозного характера у коммунистов в разных странах складываются по-разному. "Но я не вижу никаких особых проблем для того, чтобы этот вопрос с китайским руководством решить. Не только, кстати говоря, на самом высоком политическом уровне, но даже на региональном можно это было бы сделать, если бы, как вы правильно сказали, заниматься этим системно и должным образом", - заметил президент.
По его словам, для китайских властей русское наследие на территории соседней страны не может быть приоритетом, это должно быть приоритетом для России.
"Я думаю, что мы этот вопрос решим... Я думаю, что лучше делать это на месте, выделить соответствующие ресурсы, договориться с китайскими друзьями. У нас действительно с ними очень добрые дружеские отношения, хочу это еще раз подчеркнуть. Мне кажется, что мы это решим и достаточно быстро. Решим с точки зрения административных процедур, но затем найдем эти деньги, чтобы привести все в порядок", - добавил Путин.
Президент поручил своему помощнику Игорю Левитину изучить данный вопрос.