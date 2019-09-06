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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин признался, что не видел ничего красивее Камчатки

07:28 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках V Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что не видел в мире ничего красивее Камчатки и пообещал поддержать местный музей вулканов, возможно по линии Русского географического общества.
Путин в пятницу в рамках Восточного экономического форума проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Один из участников встречи - вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра "Вулканариум" Сергей Самойленко - рассказал о работе его организации. Он упомянул об уже принятом законе о социальном предпринимательстве и его недочетах, а также попросил поддержать музей.
"Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка", - заявил Путин.
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Президент похвалил и идею создания такого музея в этом регионе. "То, что вы делаете, конечно, прекрасно, это замечательная инициатива. Вообще вам можно позавидовать, поскольку вы делаете правильное дело и в то же время это ваша специальность. Это не так часто встречающееся совпадение", - сказал он.
Говоря об упомянутом законе, президент отметил: "то, что закон принят, мне кажется, уже хорошо".
"В рамках этого закона, если мне память не изменяет, сейчас соответствующие ведомства готовят перечни направлений деятельности, которые должны будут получить особую поддержку", - добавил он.
"Вы упомянули тоже про РГО, я и с коллегами в Москве поговорю на этот счёт. Мы не забудем ваше учреждение, ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать, так что сделаем либо так, либо так. Ну а системно - повторяю, правительство готовит соответствующие направления и перечень проектов", - продолжил Путин.
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