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РИА Новости

Утренний рейс из Воронежа в Петербург задержали в третий раз подряд

07:25 06.09.2019 (обновлено: 07:33 06.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "РусЛайн"
Самолет авиакомпании РусЛайн
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет авиакомпании "РусЛайн". Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", выполняющий рейс из Воронежа в Петербург, задерживается на час в связи с поздним прибытием самолета "по технической причине", сообщил РИА Новости представитель контакт-центра компании.
Согласно расписания, время вылета из Воронежа - 7.15 мск. По данным онлайн-табло, вылет задерживается до 8.15 мск.
Также задержан рейс "Руслайна" из Воронежа во "Внуково". В этом случае задержка составляет полчаса.
Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании "Руслайн", выполнявшие утренний рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.
В среду самолет вернулся в Воронеж из-за неисправности шасси. В четверг, по данным авиакомпании, это произошло "в связи с предположением о некорректной работе резервного источника электропитания".
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РусЛайнВоронежСанкт-ПетербургПроисшествия
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