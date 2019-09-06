Утренний рейс из Воронежа в Петербург задержали в третий раз подряд

ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Руслайн", выполняющий рейс из Воронежа в Петербург, задерживается на час в связи с поздним прибытием самолета "по технической причине", сообщил РИА Новости представитель контакт-центра компании.

Согласно расписания, время вылета из Воронежа - 7.15 мск. По данным онлайн-табло, вылет задерживается до 8.15 мск.

Также задержан рейс "Руслайна" из Воронежа во "Внуково". В этом случае задержка составляет полчаса.

Ранее два дня подряд, в среду и четверг, самолеты Bombardier CRJ200 авиакомпании "Руслайн", выполнявшие утренний рейс из Воронежа в Санкт-Петербург, практически сразу возвращались в аэропорт вылета.