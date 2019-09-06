Самый посещаемый участок Великой Китайской стены отреставрировали на 7%

ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Самый посещаемый участок Великой Китайской стены - пекинский - отреставрирован только на 7% (37,5 километра стены), заявила РИА Новости советник правительства Пекина, бывший заместитель руководителя управления Пекина по вопросам культурного наследия Юй Пин.
Пекинский участок Великой Китайской стены многие годы остается наиболее посещаемым из всех, часто туристы говорят о том, что стена слишком новая для древнего памятника.
"Пекинский участок Великой Китайской проходит с востока на запад по шести районам - Пингу, Миюнь, Хуайжоу, Чанпин, в Яньцин, Мэньтоугоу, его протяженность составляет 520,71 километра, включая 46,7 километра стены, относящейся к эпохе Северной Ци (550-577 годы) и 474,06 километра стены, относящейся к эпохе династии Мин (1368-1644 годы)", - рассказала Юй Пин.
По ее словам, "только 37,5 километра Великой Китайской стены на пекинском участке отреставрировано".