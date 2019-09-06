Самый посещаемый участок Великой Китайской стены отреставрировали на 7%

ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Самый посещаемый участок Великой Китайской стены - пекинский - отреставрирован только на 7% (37,5 километра стены), заявила РИА Новости советник правительства Пекина, бывший заместитель руководителя управления Пекина по вопросам культурного наследия Юй Пин.

Пекинский участок Великой Китайской стены многие годы остается наиболее посещаемым из всех, часто туристы говорят о том, что стена слишком новая для древнего памятника.