Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T04:27Z
https://ria.ru/20190906/1558374202.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155837/42/1558374283_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_524760984becf934902fb9795af1dde9.jpg
РИА Новости

Самый посещаемый участок Великой Китайской стены отреставрировали на 7%

04:00 06.09.2019 (обновлено: 04:27 06.09.2019)
596
© РИА Новости / Анна РаткоглоУчасток Великой Китайской стены
Участок Великой Китайской стены
© РИА Новости / Анна Раткогло
ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Самый посещаемый участок Великой Китайской стены - пекинский - отреставрирован только на 7% (37,5 километра стены), заявила РИА Новости советник правительства Пекина, бывший заместитель руководителя управления Пекина по вопросам культурного наследия Юй Пин.
Пекинский участок Великой Китайской стены многие годы остается наиболее посещаемым из всех, часто туристы говорят о том, что стена слишком новая для древнего памятника.
"Пекинский участок Великой Китайской проходит с востока на запад по шести районам - Пингу, Миюнь, Хуайжоу, Чанпин, в Яньцин, Мэньтоугоу, его протяженность составляет 520,71 километра, включая 46,7 километра стены, относящейся к эпохе Северной Ци (550-577 годы) и 474,06 километра стены, относящейся к эпохе династии Мин (1368-1644 годы)", - рассказала Юй Пин.
По ее словам, "только 37,5 километра Великой Китайской стены на пекинском участке отреставрировано".
Участок Великой Китайской стены
03:46РИА Новости
Китай не планирует полностью реставрировать Великую Китайскую стену
110000
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Участок Великой Китайской стены
Китай не планирует полностью реставрировать Великую Китайскую стену
РИА
Новости
Ангела Меркель
Меркель перед переговорами с премьером КНР сидя прослушала гимны двух стран
Тайга
Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Лента
новостей
Ураган Дориан с борта Международной космической станции
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 30 человек
Деньги
В Deloitte рассказали, как повысить привлекательность "русских офшоров"
Космический аппарат Ямал-601
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Прохожие у одной из площадок Международного кинофестиваля в Торонто
На кинофестивале в Торонто прошла премьера фильма про российский хоккей
Вид на город Алеппо
Строители в Алеппо за 1,5 года восстановили и возвели заново 200 домов
В перинатальном центре
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Украинский ракетный комплекс Гром-2
Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с "камушками"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро призвал ГП отреагировать на планы оппозиции продать регион Эссекибо
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Индонезия построит новую столицу в джунглях
Вывеска автомобильного концерна Tesla
"Роснано" допустила продажу своей доли в Tesla
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
Лента новостейМолния