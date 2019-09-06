РЖД назвали самый популярный летом у пассажиров курортный вокзал

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидером по пассажиропотоку среди вокзалов российских городов-курортов этим летом стал Адлер, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

"Вокзалы города Сочи приняли и отправили 5,7 миллиона пассажиров в июне-августе 2019 года. Это на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сочинские вокзалы стали лидерами по пассажиропотоку среди вокзалов городов-курортов России — первое место занял Адлер", - рассказали в дирекции.

Летом вокзал Адлер принял и отправил 2,4 миллиона пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Новое здание вокзала Адлер было построено в 2013 году к зимним Олимпийским играм в Сочи. Вокзал Адлер — один из крупнейших в России транспортно-пересадочных узлов, который объединяет почти все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный. В 2018 году пассажиропоток вокзала увеличился на 5% - до 5,4 миллиона человек.

Пассажиропоток вокзала Сочи летом составил 1,5 миллиона человек, также оставшись на уровне прошлого года. Пассажиропоток вокзала Лазаревская вырос на 5% - до 920 тысяч человек.

Также в число лидеров вошли вокзалы Анапа (863 тысячи человек, рост на 2%) и Туапсе (720 тысяч человек, рост на 2%).