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РИА Новости

РЖД назвали самый популярный летом у пассажиров курортный вокзал

03:30 06.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗдание железнодорожного вокзала в Адлере
Здание железнодорожного вокзала в Адлере
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Здание железнодорожного вокзала в Адлере. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидером по пассажиропотоку среди вокзалов российских городов-курортов этим летом стал Адлер, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
"Вокзалы города Сочи приняли и отправили 5,7 миллиона пассажиров в июне-августе 2019 года. Это на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сочинские вокзалы стали лидерами по пассажиропотоку среди вокзалов городов-курортов России — первое место занял Адлер", - рассказали в дирекции.
Летом вокзал Адлер принял и отправил 2,4 миллиона пассажиров, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. Новое здание вокзала Адлер было построено в 2013 году к зимним Олимпийским играм в Сочи. Вокзал Адлер — один из крупнейших в России транспортно-пересадочных узлов, который объединяет почти все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный. В 2018 году пассажиропоток вокзала увеличился на 5% - до 5,4 миллиона человек.
Пассажиропоток вокзала Сочи летом составил 1,5 миллиона человек, также оставшись на уровне прошлого года. Пассажиропоток вокзала Лазаревская вырос на 5% - до 920 тысяч человек.
Также в число лидеров вошли вокзалы Анапа (863 тысячи человек, рост на 2%) и Туапсе (720 тысяч человек, рост на 2%).
Вокзалами-лидерами курортов Кавказских Минеральных вод стали: Ессентуки (351 тысяча человек, рост на 1%), Кисловодск (350 тысяч человек, рост на 4%), Пятигорск (348 тысяч человек, рост на 2%), Минеральные воды (294 тысячи человек, рост на 5%).
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