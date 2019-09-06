Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с "камушками"

"Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу", — отметил он, выступая на молодежном семинаре "Школа патриотизма".