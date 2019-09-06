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РИА Новости

Украинский депутат призвал запугать Россию при помощи ракет с "камушками"

01:53 06.09.2019
17828
© КБ "Южное"Украинский ракетный комплекс "Гром-2"
Украинский ракетный комплекс Гром-2
© КБ "Южное"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутат Киевсовета от партии “Свобода” Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины, чтобы “запугать” Россию.
По его словам, ядерного арсенала у страны нет, а обычные ракеты имеют слишком малую дальность полета. В связи с этим Сиротюк призвал установить боеголовку на космическую ракету, которая, по его мнению, точно долетит до Москвы.
"Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить ту боеголовку, которая у нас есть — с камушками, динамитом, пока что не ядерную, но она тоже несет угрозу", — отметил он, выступая на молодежном семинаре "Школа патриотизма".
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Он состоял из 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован.
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
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Между Россией и Украиной прошел телемост "Надо поговорить"
8446784642
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Ситуация на УкраинеЮрий СиротюкРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да кизяками нас закидайте, вот врать не буду, деморализуете нашу армию дня на три, пока она всем составом ржать будет, вы с успехом дойдёте до Москвы, а там, как наши оторжутся, огребёте и домой, ну, кто здесь останется, как обычно, в общем.
6 сентября, 02:05
Себекхотеп III
58630001
Ну, типа: напугать ежа голыми ...ракетами с "камушками".
6 сентября, 02:09
Александр Невский
42170000
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