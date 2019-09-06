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РИА Новости

Россия и Куба готовят модернизацию железных дорог на острове

01:49 06.09.2019
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновКубинские железные дороги
Кубинские железные дороги
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Кубинские железные дороги. Архивное фото
ГАВАНА, 6 сен - РИА Новости. Россия и Куба разрабатывают план действий по модернизации сети железных дорог на острове, сообщил замглавы российского Минтранса Дмитрий Зверев.
В четверг Зверев и его кубинский коллега Наима Альфонсо встречались в Гаване в рамках 11-й сессии транспортной группы межправительственной комиссии. По итогам заседания был подписан протокол, подтверждающий стремление двух стран к дальнейшему развитию торговых и экономических отношений.
"Мы обсудили актуальные темы в отношениях между Кубой и Россией… в соответствии с чем приняли решение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, морского флота, авиации, а также осуществления конкретных инвестиционных проектов", - заявил Зверев.
По его словам, помимо разрабатываемого плана по модернизации железных дорог, у сторон есть соглашение по улучшению полетопригодности авиационного парка Кубы, включающее тренировку пилотов и повышение квалификации сотрудников отрасли. Другие проекты будут связаны с кубинскими портами и инфраструктурой для каботажного плавания.
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги
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