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РИА Новости

Стали известны цены на новую Lada Granta Drive Active

01:33 06.09.2019 (обновлено: 06:18 06.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. "АвтоВАЗ" объявил цены на новую модификацию автомобиля Lada Granta под названием Drive Active. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте автопроизводителя.
Версия новинки с механической коробкой передач будет стоить от 629,9 тысячи рублей, с автоматизированной механической трансмиссией - от 654,9 тысячи рублей. Оба варианта автомобиля комплектуются 106-сильным 16-клапанным бензиновым двигателем.
В комплектацию Drive Active входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, две подушки безопасности.
Автомобиль получил аэродинамический обвес (бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике), подвеску спортивного типа, анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой, 15-дюймовые диски колес с черным глянцем и алмазной полировкой.
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АвтоВАЗ GrantaАвтоВАЗРоссия
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