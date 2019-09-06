Стали известны цены на новую Lada Granta Drive Active

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. "АвтоВАЗ" объявил цены на новую модификацию автомобиля Lada Granta под названием Drive Active. Соответствующий пресс-релиз опубликован на "АвтоВАЗ" объявил цены на новую модификацию автомобиля Lada Granta под названием Drive Active. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте автопроизводителя.

Версия новинки с механической коробкой передач будет стоить от 629,9 тысячи рублей, с автоматизированной механической трансмиссией - от 654,9 тысячи рублей. Оба варианта автомобиля комплектуются 106-сильным 16-клапанным бензиновым двигателем.

В комплектацию Drive Active входят кондиционер, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с 4 динамиками, две подушки безопасности.

Автомобиль получил аэродинамический обвес (бамперы, обтекатели порога и спойлер на багажнике), подвеску спортивного типа, анатомические передние кресла с развитой боковой поддержкой, 15-дюймовые диски колес с черным глянцем и алмазной полировкой.