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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, куда чаще едут туристы и где больше тратят

06:25 06.09.2019
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© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд
Туристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бангкок стал самым популярным городом у иностранных туристов со всего мира, а больше всего денег они потратили в Дубае, показало исследование Mastercard Global Destination Cities Index.
Эксперты международной платежной системы проанализировали общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников, а также объемы их трат в разных городах мира.
Исследование показало, что Бангкок четвертый год остается самым популярным направлением – в 2018 году в этот город посетило более 22 миллионjd иностранных туристов. Париж и Лондон заняли вторую и третью строчки - в оба города прибыло свыше 19 миллионов путешественников.
Также в список популярных городов вошли Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.
По объему расходов путешественников лидирует Дубай – там туристы тратят в среднем 553 доллара США в день. Мекка как и в 2017 году оказалась на втором месте, третью строчку занял Бангкок.
В рейтинг платежной системы вошли российские города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Москва заняла 80-е место - в 2018 году столицу России посетили 2,5 миллиона иностранных туристов (на 52% больше, чем годом ранее). В среднем они тратили в городе 192 доллара в день.
Санкт-Петербург занял 118-е место в рейтинге. В 2018 году его посетили 1,3 миллионов иностранных туристов. А вот расходы иностранцев в северной столице выше, чем в Москве – в среднем 269 долларов в день. По сравнению с прошлым годом траты увеличились более чем в два раза.
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Владивосток, Новосибирск и Екатеринбург завершают рейтинг самых популярных городов, заняв 185-е, 190-е и 200-е места соответственно.
Число иностранных путешественников и объем их трат увеличиваются каждый год. По всем направлениям в рейтинге GDCI количество приехавших из-за рубежа туристов выросло в среднем на 6,5% по сравнению с 2009 годом, а рост их расходов составил в среднем 7,4 %.
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ТуризмСингапурДубайТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваНовосибирскБангкокЛондонВладивостокЕкатеринбургПарижСанкт-Петербург
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