Эксперты выяснили, куда чаще едут туристы и где больше тратят

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бангкок стал самым популярным городом у иностранных туристов со всего мира, а больше всего денег они потратили в Дубае, показало исследование Mastercard Global Destination Cities Index.

Эксперты международной платежной системы проанализировали общедоступные данные о числе приехавших из-за рубежа путешественников, а также объемы их трат в разных городах мира.

Исследование показало, что Бангкок четвертый год остается самым популярным направлением – в 2018 году в этот город посетило более 22 миллионjd иностранных туристов. Париж и Лондон заняли вторую и третью строчки - в оба города прибыло свыше 19 миллионов путешественников.

Также в список популярных городов вошли Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.

По объему расходов путешественников лидирует Дубай – там туристы тратят в среднем 553 доллара США в день. Мекка как и в 2017 году оказалась на втором месте, третью строчку занял Бангкок.

В рейтинг платежной системы вошли российские города Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и Екатеринбург. Москва заняла 80-е место - в 2018 году столицу России посетили 2,5 миллиона иностранных туристов (на 52% больше, чем годом ранее). В среднем они тратили в городе 192 доллара в день.

Санкт-Петербург занял 118-е место в рейтинге. В 2018 году его посетили 1,3 миллионов иностранных туристов. А вот расходы иностранцев в северной столице выше, чем в Москве – в среднем 269 долларов в день. По сравнению с прошлым годом траты увеличились более чем в два раза.

Владивосток, Новосибирск и Екатеринбург завершают рейтинг самых популярных городов, заняв 185-е, 190-е и 200-е места соответственно.