"Да он же в отчаянии!" Почему британская демократия застряла на выходе

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Софья Мельничук. "Худший премьер со времен предыдущего" и еще множество обидных высказываний в адрес Бориса Джонсона Худший премьер со времен предыдущего" и еще множество обидных высказываний в адрес Бориса Джонсона появилось в газетах в последние дни. Британская политика в кризисе: парламентарии считают главу правительства лжецом, а тот называет лидера оппозиции трусом. Кто выйдет победителем в схватке за Brexit, разбиралось РИА Новости.

Неплановые каникулы

"Он в отчаянии, в абсолютном отчаянии!" — кричит у трибуны лидер Лейбористской партии Джереми Корбин. "Да ты ведешь себя как обиженная девчонка!" — вопит с места премьер Борис Джонсон, обвиняя оппонента в желании дружить с Кремлем, Тегераном и Каракасом вместо Парижа, Берлина и Белого дома. Зал улюлюкает, Джонсон продолжает: "Он думает, что он сам — Каракас!" Лидер лейбористов под смех парламентариев отворачивает лицо, выражающее немой вопрос: что он несет?

Джонсон снова кричит: "Их (лейбористов) экономическая политика — это, я процитирую, "дерьмо или ничего", а я говорю: это и то и другое!" И продолжает, тыча пальцем в оппонента: "Я вижу только одну хлорированную курицу, и она на этой скамье!" Премьер явно имеет в виду беспокойство Корбина о продуктовых стандартах.

Так, с криком и руганью, теперь проходят заседания парламента Великобритании. В стране разразился полномасштабный политический кризис. Трудности случались и раньше, но на этот раз проблемы наложились одна на другую и готовы обрушиться на головы британцев.

Ситуация накалилась в конце августа. Законодатели должны были вот-вот вернуться с каникул, когда правительство обратилось к Елизавете Второй с просьбой продлить депутатам "отдых" до 14 октября. На этот день назначена "Речь королевы", в ходе которой она должна раскрыть программу кабинета министров. Именно для подготовки этой церемонии парламент обычно прекращает активную работу на некоторое время.

Однако намерение Джонсона не допускать депутатов к работе до середины октября связали с тем, что он хочет провести жесткий Brexit, не дав членам высшего законодательного органа возможности повлиять на готовящееся решение. Оппоненты Джонсона назвали действия правительства "попранием демократии" и подрывом конституционных основ. Семьдесят пять депутатов обеих палат обратились в три судебные инстанции. Одна из них — Сессионный суд Шотландии. Он уже постановил, что решение монарха неподсудно.

Сам премьер обвинения отверг, ведь он вовсе не против того, чтобы достичь нового соглашения с ЕС. Он лишь не намерен откладывать процедуру выхода: удастся договориться с европейскими лидерами до конца октября — хорошо, не удастся — делать нечего, выход будет без сделки. У парламентариев, по его словам, будет возможность обсудить условия.

Приостановка работы парламента должна произойти 10 сентября. В Вестминстерском дворце решили не терять времени и, несмотря на вальяжно полулежащего на рабочем месте лидера палаты общин Джейкоба Риса-Могга, развили бурную деятельность.

In defence of Jacob Rees-Mogg. By Charles Moore https://t.co/pczGb3toC1 — Fraser Nelson (@FraserNelson) September 4, 2019

Обещания Джонсона

В понедельник глава кабинета еще раз напомнил: отсрочки не будет ни при каких условиях. Brexit без соглашения станет серьезным ударом по экономике не только Британии, но и Евросоюза. Эту угрозу Джонсон намерен использовать, чтобы добиться от европейцев пересмотра принятого весной соглашения, которое сам он, как и большинство депутатов, трижды отклонял.

Переговоры о разводе с Евросоюзом все еще продолжаются. Однако для прогресса нужны конкретные и реальные предложения. Одна из главных проблем — вопрос ирландской границы, так называемый бэкстоп. После Brexit Северная Ирландия или даже вся Британия могут остаться в таможенном союзе с ЕС. По мнению критиков, это обесценивает весь Brexit. Между тем участок границы с Евросоюзом пройдет по территории Северной Ирландии и Ирландской Республики, что противоречит "Соглашению Страстной пятницы", которое двадцать лет назад положило конец сепаратизму северных ирландцев. Взамен британские власти пообещали Дублину и Белфасту не допустить между ними физической границы.

Brexit напрягает и шотландцев: там считают, что выход без сделки станет для страны катастрофой. Впрочем, выйти они не против, но только из состава Великобритании. Именно так, согласно данным опросов, проголосовало бы больше половины граждан Шотландии в случае референдума об отделении от королевства.

© AP Photo / Francois Mori Протестующие возле Эдинбургского собора перед заседанием Сессионного суда Шотландии © AP Photo / Francois Mori Протестующие возле Эдинбургского собора перед заседанием Сессионного суда Шотландии

Значит, война

В эти дни оппоненты премьера в парламенте готовы заседать сверхурочно, даже в выходные. В последний раз такое происходило в 1982 году, когда разразилась война между Великобританией и Аргентиной за Фолклендские острова.

Трудовой энтузиазм дал результат — парламентарии протащили закон, запрещающий Джонсону провести жесткий Brexit. Этот документ обязывает премьера просить ЕС об отсрочке до 31 января 2020 года, если договоренность с Брюсселем не будет достигнута до конца октября. И текст соответствующего прошения уже включен в законопроект. Если указанная дата Евросоюз не устроит, Джонсон передаст на обсуждение парламенту ту, что предложат взамен.

Пытаясь остановить принятие закона, премьер грозил внеочередными выборами. Однако прямо перед голосованием 3 сентября Джонсон лишился поддержки большинства в парламенте. Консервативную партию покинул Филипп Ли. Он перешел к лейбористам, заявив, что премьер добивается своего беспринципными методами.

При этом большая часть консерваторов и так выступает против жесткого сценария выхода из Евросоюза. Два десятка "мятежников" уже исключены из Консервативной партии. Среди них внук величайшего британца в истории — Уинстона Черчилля, тори с 37-летним стажем.

© REUTERS / Henry Nicholls Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне © REUTERS / Henry Nicholls Участники акции против Brexit возле здания парламента в Лондоне

Парламент наносит удар

Документ, запрещающий жесткий сценарий Brexit, теперь предстоит утвердить палате лордов. Среди них, в свою очередь, есть сторонники Джонсона, способные затянуть процесс, — обсуждение в этом случае потеряет смысл. Поэтому, например, один из лордов подготовился к заседанию обстоятельно — пришел на работу с одеялом, бритвенным набором и сменной одеждой. Вполне возможно, походный набор ему пригодился — в эти дни члены палаты заседают до поздней ночи.

Предложение-угрозу Джонсона провести досрочные выборы 15 октября депутаты не приняли. Однако, учитывая, что премьер лишился большинства в парламенте, выборы все же должны пройти. Под вопросом остается их дата.

Ситуация складывается беспрецедентная. Парламент отрезает главе кабинета пути к отступлению. Остается наблюдать, удастся ли Джонсону переиграть оппонентов.