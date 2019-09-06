Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:00Z
https://ria.ru/20190906/1558363965.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155836/66/1558366681_0:167:3110:1916_1036x0_80_0_0_9077afd69d228d39e184846faa38e7b8.jpg
РИА Новости

Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость

08:00 06.09.2019
5285
© REUTERS / Henry NichollsПротивники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Борис Джонсон — это своего рода символ худшего, что есть в британской политической элите: наглый, заносчивый, жесткий, не очень умный и до карикатурности уверенный в собственном превосходстве над окружающими. Все эти качества проявились в полной мере, когда британский премьер решил бросить вызов Владимиру Путину.
Борис Джонсон бросил вызов и проиграл, причем максимально позорным образом. Он обещал доказать российскому лидеру, что западный либерализм — жив, а Владимир Путин — не прав, когда заявляет о том, что у западного либерализма истек срок годности. Причем в качестве доказательства неправоты российского президента британский премьер выбрал выполнение Brexit, то есть выхода Великобритании из Евросоюза, который был назначен на 31 октября этого года.
Заголовок программной статьи Бориса Джонсона не оставляет сомнений и не допускает двусмысленных интерпретаций. "Мы докажем, что Владимир Путин не прав, выйдя из Евросоюза до 31 октября", — писал Джонсон в The Telegraph 30 июня. Проблема в том, что Brexit до 31 октября, по крайней мере, в том смысле, в котором на него рассчитывал Джонсон и о котором он писал в той же статье, скорее всего, не будет. Часть однопартийцев Джонсона предала его и свою партию (вместе с избирателями, которые за них голосовали). В результате новое парламентское большинство проголосовало за то, чтобы лишить британского премьера возможности провести жесткий Brexit 31 октября. Помимо этого, "мятежники" вместе с оппозицией блокируют возможность проведения досрочных выборов, чтобы не дать возможность избирателям привести к власти какую-нибудь "неправильную" партию. Более яркую иллюстрацию известного лозунга о том, что "демократия — это власть демократов", трудно себе представить.
Кроме того, если британский премьер захочет все-таки воплотить Brexit в жизнь, ему придется или узурпировать власть (отобрав ее у парламента и наделив себя диктаторскими полномочиями), или подписать то самое "предательское" соглашение о Brexit, превращающее Великобританию в бесправную колонию Евросоюза. То, на которое согласилась предшественница Джонсона Тереза Мэй, но которое крайне не нравится и британским избирателям, и самому Джонсону. При реализации любого из вышеперечисленных вариантов — откладывание Brexit, диктатура или предательство избирателей — будет лишний раз продемонстрировано, что именно сам Борис был принципиально не прав и западный либерализм не работает. Ибо британский политический класс принципиально отказывается воплощать в жизнь ясно изложенную политическую волю своих избирателей.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
24 августа, 08:00РИА Новости
Борис Джонсон и "Операция "Овсянка": еды нет, есть надежда победить Путина
Как писал сам британский премьер по этому поводу еще до того, как его политические возможности были кастрированы коллегами по партии и сторонниками капитуляции перед Евросоюзом, "если мы снова потерпим неудачу и отложим вопрос (Brexit. — Прим. авт.), мы будем продолжать подрывать доверие к политике. Если мы скажем, что это (31 октября. — Прим. авт.) не жесткий крайний срок, мы усилим подозрение, что элита совершает заговор с целью не дать реализоваться воле народа".
Собственно, это и происходит прямо на наших глазах, а Борис Джонсон ничего не может с этим поделать. Он даже не в силах убедить парламент дать избирателям возможность проголосовать на досрочных выборах и отдать власть какой-то партии, которая примет решение, опираясь на народный мандат. Как сообщает BBC, "палата общин британского парламента за один день 4 сентября нанесла премьеру-евроскептику Борису Джонсону два тяжелых удара: приняла закон, запрещающий жесткий Brexit, и отказалась проводить внеочередные выборы в удобный Джонсону срок".
В этом контексте стоит напомнить причину страха британских политиков: если провести выборы, то на них вполне может одержать триумф Партия Brexit под руководством Найджела Фараджа — человека, который сыграл ключевую роль в победе сторонников выхода из Евросоюза на референдуме 2016 года. Победа Партии Brexit может показаться маловероятной, но это если верить официальным опросам (которые многократно расходились с реальностью) и мейнстримным политическим экспертам (тем самым, которые не верили в возможность победы приверженцев Brexit на референдуме). Вполне вероятен повтор (пусть и с менее шокирующим размахом) ситуации на недавних выборах в Европарламент, которые Партия Brexit в Великобритании триумфально выиграла.
Этот сценарий — кошмар для всего британского политического истеблишмента, поскольку Фарадж вовсе не будет пытаться что-то доказать российскому президенту и не будет даже вести переговоры с Брюсселем. Он просто объявит о выходе из Евросоюза, а дальше станет разбираться с последствиями по мере их проявления. Кстати, о Владимире Путине Фарадж в свое время отзывался с большим уважением, не будучи ни русофилом, ни другом России. Его до сих пор критикуют за фразу "у меня больше уважения к Путину, чем к "детям", которые управляют Британией".
Акция противников Brexit в центре Лондона
29 августа, 08:00РИА Новости
В Британии может появиться временное правительство
Исходя из этого риска, поведение британского парламентского большинства, состоящего из сторонников отмены Brexit (или Brexit на условиях, превращающих Великобританию в европейскую колонию, с почти всеми обязанностями страны-члена, но лишенную каких-либо прав), вполне логично. Никаких выборов до тех пор, пока сам риск жесткого Brexit не будет ликвидирован полностью путем введения соответствующих законодательных ограничений.
Если не случится чуда и Борис Джонсон не сможет в той или иной форме вернуть себе власть и получить почти диктаторские полномочия, то Великобританию, скорее всего, ждет долгий кошмар в виде "бесконечных переговоров по Brexit". Пока эти бесконечные переговоры идут, политическая неопределенность и сопутствующие риски душат и отравляют британскую экономику, заставляют международных инвесторов искать другие места для вложений и портят основной бизнес Лондона — предоставление услуг "тихой европейской гавани" для черных капиталов со всего мира. Впрочем, главная альтернатива кошмарному сценарию бесконечных переговоров по Brexit тоже выглядит не очень аппетитно, ибо предполагает подписание "соглашения Мэй" и полную капитуляцию перед Брюсселем. Что лишний раз подтвердит подозрения британской публики в том, что ее голос не имеет никакого значения.
77283111
Обсудить 4
Борис ДжонсонТереза МэйЕвропейский парламентЕвросоюзВладимир ПутинВеликобританияЛондонРоссияBBCАвторыВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания Палаты общин в Лондоне
"Да он же в отчаянии!" Почему британская демократия застряла на выходе
Остров Шикотан
Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым
делегация Маланкарской церкви на богослужении в Москве
"Напугали слонов петардами": как в Индии встретили русского патриарха
Лента
новостей
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Смертоносные игрушки для Киева. Чем США вооружают Украину
Нефть, добытая на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Конкурент для России: зачем Европа лоббирует иранскую нефть
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Космический аппарат Ямал-601
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Певица Лайма Вайкуле на конкурсе Новая волна - 2017 в Сочи
"Свинство": латышская журналистка раскритиковала Вайкуле за русский язык
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
Люди в районе старого города Кашгар в китайском регионе Синьцзян
Для настоящего западника фактов не существует: опыт Крыма и Китая
Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
На Украине ждут большой и окончательной приватизации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
08:24Путин пообещал, что студенты в Приморье смогут получать хорошее образование
Лента новостейМолния