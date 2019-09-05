Перед встречей с Зеленским у депутатов забрали телефоны

КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. На заседании парламентской фракции партии "Слуга народа", которое прошло в Киеве, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, перед встречей с которым у народных депутатов забрали телефоны, сообщил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Евгений Брагарь.
"Да, офф-рекордс", - цитирует агентство УНИАН слова Брагаря, который прокомментировал журналистам, действительно ли встреча с Зеленским прошла не под запись.
Брагарь добавил, что "некоторые из этих вопросов является внутренними делами фракции", не требующими разглашения.