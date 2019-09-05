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РИА Новости

Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова

23:23 05.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с экспертами и журналистами, в том числе представителями телеканала Newsone, чтобы обсудить ситуацию со свободой слова на Украине, заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Сергей Швец.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.
"В течение нескольких недель, если я не ошибаюсь, состоится встреча Зеленского с экспертной группой, журналистами, а также с представителями разных редакций. Я уверен, что там будут представители телеканала Newsone", - заявил Швец в четверг в эфире телеканала Newsone.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост. Восьмого июля телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес. Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
Заседание Верховной рады Украины. 3 сентября 2019
Вчера, 14:52РИА Новости
В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
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Ситуация на УкраинеNewsOneНациональный совет Украины по телевидению и радиовещаниюВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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