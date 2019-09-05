Зеленский планирует встречу с журналистами на тему свободы слова

МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу с экспертами и журналистами, в том числе представителями телеканала Newsone, чтобы обсудить ситуацию со свободой слова на Украине, заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Сергей Швец.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne. Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной, а лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко призвал Зеленского резко и жестко отреагировать на намерение Нацсовета по ТВ.

"В течение нескольких недель, если я не ошибаюсь, состоится встреча Зеленского с экспертной группой, журналистами, а также с представителями разных редакций. Я уверен, что там будут представители телеканала Newsone", - заявил Швец в четверг в эфире телеканала Newsone.