Сбивший подростков под Владимиром водитель BMW часто превышал скорость

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 сен – РИА Новости. Сбивший двоих подростков на "зебре" в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW в 2019 году более 10 раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости, сообщило УМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло в среду около 19.50 мск на улице Первомайской в поселке Мелехово. По предварительной информации, 23-летний житель города Коврова, управляя автомобилем BMW-320, наехал на двух пешеходов - мальчика и девочку 2006 года рождения. В результате ДТП дети получили тяжелые травмы, от которых скончались. Согласно размещенному в соцсетях видео с камеры наблюдения, дети переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а иномарка ехала на большой скорости.

"В ходе доследственной проверки установлено, что водитель автомобиля "BMW" двигался с нарушением скоростного режима", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель видел, что перед пешеходным переходом остановился автомобиль, но не убедился в том, были ли впереди него переходившие дорогу люди, и, не снизив скорость, обогнал его, в результате сбив двоих подростков.

"Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Кроме того, в течение 2019 года водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима", - говорится в сообщении.