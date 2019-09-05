В Ивановской области десять человек пострадали в ДТП с грузовиком

БРЯНСК, 5 сен - РИА Новости. Десять человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса с выехавшим на встречную полосу грузовиком в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

ДТП произошло на трассе Иваново - Ковров - Нижний Новгород в трёх километрах от Палеха.

По предварительным данным, 20-тонный автомобиль "МАЗ" дорожной службы не успел завершить обгон и столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Иваново - Пучиж.

"В салоне автобуса находилось 22 пассажира, десять человек, в том числе мальчик 10 лет, пострадали", - сказал собеседник.