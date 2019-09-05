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РИА Новости
Восточный экономический форум

"Ростелеком" построит киберполигон на Дальнем Востоке

21:12 05.09.2019 (обновлено: 21:14 05.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. "Ростелеком", Минкомсвязь, Минвостокразвития и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) в рамках ВЭФ-2019 подписали соглашение, направленное на создание Дальневосточного центра киберполигона "Ростелеком", говорится в сообщении компании.
Как пояснили РИА Новости в "Ростелекоме", киберполигон – это "виртуальная страна", повторяющая инфраструктуру компаний различных отраслей. "Киберполигон предназначен, в том числе, для отработки практических навыков выявления и реагирования на инциденты информационной безопасности, проведения киберучений и стресс-тестов информационных систем и ПО в различных отраслях", - сказали в компании.
Базовую инфраструктуру Дальневосточного центра киберполигона "Ростелеком" планирует создать в течение 2020 года. Объем инвестиций в проект компания не раскрывает, отмечая при этом, что сейчас это собственные средства компаний группы "Ростелеком", направленные на "взращивание кадров в регионе". Основная инфраструктура киберполигона будет создаваться на базе "Ростелекома" с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании "Ростелеком-Солар".
В конце июля Минкомсвязь представила проект постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидий на создание киберполигона. В "Ростелекоме" сказали, что в курсе планов Минкомсвязи по поддержке создания киберполигона в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" РФ".
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Как отмечается в сообщении "Ростелекома", Дальневосточный центр станет первым опорным сегментом киберполигона. Он будет нацелен на развитие талантов и практическую подготовку кадров в области информационной безопасности на Дальнем Востоке. В дальнейшем на базе Дальневосточного центра киберполигона планируется проведение ежегодных региональных, федеральных и международных соревнований по информационной безопасности, мастер-классов, лекций и стажировок с участием ведущих экспертов в информационной безопасности РФ.
"Проблема обеспечения кибербезопасности сегодня лежит не столько в технологической, сколько в кадровой области. Чтобы и в будущем оставаться конкурентоспособной в мировом киберпространстве, России нужно свыше 20 тысяч специалистов в информационной безопасности. При этом сейчас уровень подготовки специалистов, занимающихся защитой от кибератак, растет медленнее, чем у нападающих", - отмечается в сообщении.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумМинкомсвязьДальневосточный федеральный университетРостелекомВладивостокТехнологииЭкономика
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